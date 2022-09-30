Военнообязанным гражданам разрешено покидать Россию – Клишас

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что военнообязанным гражданам запрещено покидать Россию. Он уточнил, что запрет на выезд, согласно законодательству, распространяется лишь на тех, кто уже получил повестку.

«Да, действительно, в соответствии с ФЗ "О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ" запрет на выезд распространяется только на лиц, призванных на военную службу, т. е. на лиц, получивших повестку. Закон не предусматривает ограничений в период мобилизации по выезду за пределы РФ для лиц, состоящих на воинском учете, но еще не получивших повестку», – написал он в своем telegram-канале.

Клишас сообщил, что передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов.