Минобороны РФ рассказало, чем займутся мобилизованные в рамках спецоперации

Министерство обороны Российской Федерации рассказало, чем займутся мобилизованные граждане страны в рамках специальной военной операции: в частности, они будут контролировать освобожденные территории.

«После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также к действиям в составе подразделений резерва и усиления», – сообщили в министерстве.

Боевое слаживание подразумевает овладение навыками действий в составе подразделений, освоение боевой техники и вооружений, а также оттачивание навыков. В настоящее время мобилизованные проходят индивидуальную подготовку, а затем пройдут подготовку в составе взводов и рот.