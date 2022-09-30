Новости

Минобороны РФ рассказало, чем займутся мобилизованные в рамках спецоперации

Министерство обороны Российской Федерации рассказало, чем займутся мобилизованные граждане страны в рамках специальной военной операции: в частности, они будут контролировать освобожденные территории.

Читайте также:

Готовится законопроект, который позволит лишить отсрочки от частичной мобилизации депутатов
2 октября 2022
Губернатор Кобзев лично проверил, в каких условиях живут мобилизованные из Иркутской области
1 октября 2022

«После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также к действиям в составе подразделений резерва и усиления», – сообщили в министерстве.

Боевое слаживание подразумевает овладение навыками действий в составе подразделений, освоение боевой техники и вооружений, а также оттачивание навыков. В настоящее время мобилизованные проходят индивидуальную подготовку, а затем пройдут подготовку в составе взводов и рот.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня
Новые вводные. Реакция иркутского бизнеса на частичную мобилизацию
Дети мобилизованных москвичей смогут бесплатно посещать детские сады
Штаб помощи семьям мобилизованных будет создан в Приангарье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании