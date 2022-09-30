Путин поручил вернуть домой мобилизованных, призванных по ошибке

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ поручил вернуть домой граждан, которых мобилизовали с нарушением установленных критериев.

«В ходе этой мобилизации возникает много вопросов, и надо исправить все ошибки и не допускать их впредь. Тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка, ну, например, имеются ввиду многодетные отцы или люди, страдающие хроническими болезнями, или вышедшие из призывного возраста. Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, а, если допущена ошибка, ее нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания», – заявил президент.

Глава государства отметил, что «спокойно, но быстро, детально, основательно с этим нужно разобраться». Также, по словам Путина, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно должны проходить военную подготовку – это требование должно выполняться неукоснительно.