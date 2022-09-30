Договоры о вхождении новых территорий в состав России подпишут 30 сентября

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Владимир Путин 30 сентября примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, пишет РИА Новости.

«Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», – сказал Песков.

Он также отметил, что договоры будут подписаны со всеми четырьмя территориями, где прошли референдумы. Запланировано объемное выступление Путина.

Напомним, референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Большинство людей поддержало эту идею.