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Рубль может ослабнуть к концу года из-за ограничений на движение капитала

Риски позволяют говорить о сдержанном ослаблении в районе 70 рублей за доллар, рассказал агентству «Прайм» финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

Фундаментально у рубля больше тенденций к постепенному укреплению в ближайший месяц против доллара и евро, поэтому в начале октября можно ожидать движения к июньским пикам.

«Однако сохраняющиеся ограничения на движение капитала и риски ввода новых ограничений позволяют говорить в долгосрочной перспективе о сдержанном ослаблении рубля в район 70 руб. к концу текущего года», – добавил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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