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Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей

Указ вступил в силу 29 сентября.

Референдумы в Херсонской и Запорожской областях от 27 сентября признаны состоявшимся на основании международного права на равноправие и самоопределение народов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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