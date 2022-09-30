Указ вступил в силу 29 сентября.
Референдумы в Херсонской и Запорожской областях от 27 сентября признаны состоявшимся на основании международного права на равноправие и самоопределение народов.
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Новости
Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей
Указ вступил в силу 29 сентября.
Референдумы в Херсонской и Запорожской областях от 27 сентября признаны состоявшимся на основании международного права на равноправие и самоопределение народов.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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