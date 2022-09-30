По частичной мобилизации в Иркутской области призовут 5000 человек

Как рассказал в эфире «Усть-Илимской телерадиокомпании» военный комиссар Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александр Елисеев, всего в Иркутской области призовут 5000 запасников, их число разделят между военкоматами региона.

«В соответствии с планом деятельности военный комиссариат Иркутской области призывает на военную службу порядка 5000 граждан, прибывающих в запасе. Эта цифра будет разделена на количество военных комиссариатов Иркутской области и уже в соотношении с ней мы будем работать», – сказал он.

Он также подчеркнул, что процесс схож с призывной комиссией: «где-то будет недоставать людей, где-то их будет больше» – военные комиссары будут исходить из своих возможностей. Ориентировочная цифра для Усть-Илимска – 300 призывников.

Напомним, что из Иркутской области в учебную часть Новосибирска уже выехали три эшелона мобилизованных. По информации издания «Твой Иркутск», в первом составе было 900 человек.