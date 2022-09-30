Спрос на шиномонтажников и автослесарей вырос в полтора раза в Иркутской области

Аналитики hh.ru, выяснили, как изменился спрос на специалистов по шиномонтажу и автослесарей в Иркутской области, а также какие требования предъявляют к ним работодатели и сколько готовы платить.

В сентябре число вакансий для специалистов по шиномонтажу, автослесарей и автомехаников выросло в Иркутской области в 1,6 раз относительно предыдущего месяца, в данный момент активно порядка 200 предложений о работе для них. Работодателям требуются шиномонтажники, ученики и помощники автослесаря, автослесари, механики техобслуживания, автомеханики, вулканизаторщики, автоэлектрики и др.

Большинство вакансий доступны соискателям с опытом работы 1-3 года (70%), лишь на 17% вакансий могут претендовать специалисты без опыта. При этом, некоторые компании готовы обучать соискателей, о чем говорят в тексте вакансий: «если большого опыта нет, но есть базовые знания, навыки и желание освоить профессию – звони, мы всему научим».

Треть предложений предполагают гибкий или сменный график работы (32%), а 58% - занятость на полный день. Кроме того, сейчас появились актуальные вакансии для шиномонтажников на сезон.

Требования, которые работодатели предъявляют соискателям на позиции автослесарей и механиков: знание конструкции автомобиля, его узлов и агрегатов, принципов их работы, умение выявлять причины неисправности автомобиля, навыки работы на специализированном оборудовании, а также умение разбирать и собирать, ремонтировать узлы и механизмы автомобиля. Кроме того, в вакансиях перечисляются такие личные качества, как общительность, внимательность, исполнительность и аккуратность.

Частые требования к шиномонтажникам – опыт работы от одного года. Но, кроме этого, приветствуется опыт выполнения правки колесных дисков, а также навыки в ремонте и техническом обслуживание автомобилей.

Средняя зарплата, которую в данный момент предлагают специалистам по шиномонтажу в Иркутской области составляет 64,8 тысяч рублей. Автомеханикам и автослесарям готовы платить 74,4 тысячи, в среднем.