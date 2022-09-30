Дефицит бюджета РФ в этом году может превысить 0,9% ВВП – Силуанов

В 2023 году, согласно внесённому проекту, дефицит бюджета ожидается на уровне 2% ВВП, в 2024 году – 1,4% ВВП, а в 2025 году – 0,7% ВВП, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на интервью министра финансов России Антона Силуанова телеканалу «Россия 1».

«Цифра, скорее всего, подрастет, вы правы. Новые задачи возникают в текущем году», – сказал он, отвечая на вопрос об ожидаемом дефиците бюджета РФ на 2022 год.

В документах, внесённых в среду правительством в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2023-2025 годы содержался прогноз по дефициту на текущий год на уровне 0,9% ВВП.