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Работы по установке РУСАЛовских воркаут-площадок в Братске завершены

Завершены работы по установке пяти воркаут-площадок в Центральной части Братска. Качество работ во дворах на Рябикова, Кирова, Крупской, Энгельса и Ленина  проверила специальная комиссия, в которую вошли представители администрации Братска и компании РУСАЛ, профинансировавшей проект, сообщает БСТ.

– Конструкции установлены и закреплены надежно, окрестная молодежь уже вовсю здесь занимается, - прокомментировал Евгений Зенкин. – Из-за дождей подрядчику не удалось довести до идеала планировку песчаного основания. Но как только погода позволит, обещают все доделать, а наши специалисты проверят еще раз. 

Воркаут-площадки установлены РУСАЛом в рамках соглашения с администрацией Братска о социально-экономическом партнерстве.  Еще один такой комплекс появится у 1-й школы в октябре.  

Организация доступной спортивной инфраструктуры в регионах – один из пунктов социальной политики РУСАЛа, основоположником которой стал основатель компании Олег Дерипаска. В рамках программы развития спорта в Братске строится Центр единоборств, а на прошлой неделе прошла встреча школьников с Заслуженным мастером спорта России Виталием Минаковым. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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