Частично мобилизованные из Иркутской области жалуются на условия размещения в Новосибирске

Глава региона Игорь Кобзев пообещал выехать к призывникам и лично осмотреть казармы.

Как рассказал губернатор в своем Телеграм-канале, он стал получать от родственников мобилизованных фотографии и видео из мест размещения. Многие из призванных живут в палатках.

«Сегодня созвонился с руководителем Новосибирского высшего военного командного училища, в котором размещены ребята. Генерал-майор Сергей Марковчин заверил, что все идёт в рабочем порядке. Он в постоянном контакте с двумя нашими сотрудниками, которые тоже находятся в городе», – пишет Игорь Кобзев.

Завтра он лично приедет в Новосибирск и посмотрит, как обустроены места проживания. Посетит губернатор и Кемеровскую область, где также разместят части.

«За выходные намерен подробно во всем разобраться», – заключает Кобзев.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.