Более 80 тысяч платежей за услуги ЖКХ принято в МФЦ через POS-терминалы Сбера

С начала текущего года в центрах и офисах «Мои документы» Иркутской области принято более 80 000 платежей за услуги ЖКХ через POS-терминалы Сбербанка, рассказали SIA.RU в компании.

Проект Иркутского отделения Сбербанка и МФЦ Иркутской области по установке POS-терминалов в офисах МФЦ стартовал в 2020 году и быстро набрал популярность у клиентов МФЦ. Сегодня оборудование установлено уже в 125 точках «Мои документы».

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Мы делаем все для удобства наших клиентов и для экономии их времени. Платежи принимаются с использованием бесконтактной технологии в одно касание к терминалу. Важно, что платежи можно оплачивать картой любого банка».

При обращении граждан в офисы и центры «Мои документы» специалист МФЦ, кроме принятия платы за государственную или муниципальную услугу, так же может принять плату и за услуги ЖКХ.

Евгений Яковлев, заместитель директора МФЦ Иркутской области:

«Большинство центров «Мои документы» оснащены POS-терминалами для приема платежей, что делает процесс оплаты комфортным и безопасным. Проект социально значим, поскольку призван повысить качество обслуживания жителей области, в том числе, проживающих в отдалённых территориях».