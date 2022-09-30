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ФАС проверит обоснованность повышения цен на спецодежду

Служба уже запросила информацию у крупных одежных ритейлеров, говорится в сообщении ФАС в Телеграм.

Антимонопольная служба запросила у крупнейших торговых сетей «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI» необходимую для этого информацию о динамике отпускных и закупочных цен на товары.

При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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