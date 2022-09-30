Банки ужесточают условия кредитования мужчин призывного возраста

С конца прошлой недели некоторые банки начали повышать коэффициенты риска и ужесточать скоринг по кредитам для мужчин призывного возраста, сообщают «Известия».

Фактически мужчины, которые потенциально могут быть мобилизованы, попали в разряд «отказников». Помимо очевидных факторов, увеличивающих риски, банкиры отмечают еще и неопределенность в вопросе, за чей счет будет происходить списание долгов погибшим в боевых действиях или получившим первую группу инвалидности – получается, это будут кредитные организации.

Такую льготу предусматривает законопроект по кредитным каникулам для мобилизованных, который приняла Госдума на этой неделе. Впрочем, как заверил «Известия» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков, обсуждения по возможным компенсациям продолжаются. По его словам, Минфин оценил возможные потери банков на эти расходы в 1-2% от чистой прибыли.