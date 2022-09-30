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Москвичи начали получать уведомления об отзывах повесток

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Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что городские власти и военкоматы активно рассматривают жалобы горожан.

Как передает агентство городских новостей «Москва», один из их корреспондентов получил такую бумагу.

«Повестки, выписанные на основании недостоверных или неточных данных запасников, отзываются по итогам дополнительных проверок с учетом жалоб граждан», – передает издание текст документа.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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