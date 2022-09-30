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Акционеры Газпрома одобрили рекордные дивиденды. Что дальше?

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За I полугодие 2022 г. они составят 51,03 руб.

– Потенциальная дивидендная доходность по текущим ценам составляет около 22,7%. Это рекордная дивидендная доходность в истории компании, – отмечают эксперты БКС.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 11 октября 2022 г. Чтобы получить дивиденды, необходимо учитывать, что последний день для покупки бумаг компании – 7 октября.

По мнению экспертов БКС, через некоторое время бумага может остановить подъем под навесом продавцов, желающих выйти до даты закрытия реестра.

– Что касается долгосрочных перспектив, то если за II полугодие 2022 г. дивиденды и будут выплачены, то сумма будет существенно ниже. Напомним, компания за налоговый период с 1 сентября по 30 ноября 2022 г. должна заплатить НДПИ со сверхдоходов в размере около 1,2 трлн руб., – подчеркивают аналитики

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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