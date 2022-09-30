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Доллар 54, евро 52. Что происходит?

Рубль в пятницу стремительно укрепляется. Доллар установил двухмесячный минимум вблизи 54,6 руб. Евро впервые с октября 2014 опускался немного ниже 51,6 руб. При этом по другим валютам таких резких изменений не наблюдается. Китайский юань быстро вернулся в плюс в паре с рублем, а гонконгский доллар несет к нему относительно небольшие потери.

По мнению аналитиков, доллар и евро резко снижаются на фоне санкционных рисков.

– Это означает, что участники рынка избавляются от токсичных валют, опасаясь санкций против Национального клирингового центра, что может привести к заморозке средств в долларах и евро, – поясняют эксперты БКС.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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