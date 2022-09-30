Первые мобилизованные россияне прибыли в зону спецоперации

Первые военнослужащие, призванные на службу по частичной мобилизации, прибыли в зону спецоперации, сообщает 30 сентября Народная милиция ДНР.

«В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые военнослужащие, призванные на военную службу по частичной мобилизации, объявленной в России. <…> Жители Народных Республик с воодушевлением встретили подошедшие силы и благодарят президента Российской Федерации за принятое решение», – говорится в сообщении.

Сейчас россияне проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев.