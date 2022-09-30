ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал документы о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Онлайн-трансляция события велась из зала Кремля.

«Вы знаете, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы, их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав республик ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей. <…> Люди, живущие в Херсоне, Луганске, Донецке и Запорожье становятся нашими гражданами навсегда», – заявил Путин в ходе выступления.

Президент России призвал Киев остановить огонь и сесть за стол переговоров, к чему власти РФ готовы. Он также призвал уважать выбор жителей присоединенных территорий. Память погибших в ходе специальной военной операции во время мероприятия почтили минутой молчания.

Договор подписали глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава ЗО Евгений Палицкий, глава ХО Владимир Салдо, а также президент РФ Владимир Путин.