Иностранцы, служащие в армии России, смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал указ, согласно которому иностранцы и лица без гражданства, заключившие контракты на прохождение военной службы в Вооруженных Силах РФ, смогут получить гражданство в упрощенном порядке. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Чтобы получить таким образом гражданство, необходимо заключить контракт на прохождение службы в войсках минимум на год, а также принимать участие в военных действиях не менее полугода. Либо на гражданство могут претендовать иностранцы, принимающие участие в боевых действиях менее шести месяцев, но получившие ранения, в результате которых они подлежат увольнению со службы.

Также гражданство России могут получить супруга, дети и родители иностранцев, служащих в войсках РФ.