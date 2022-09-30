Самые выгодные предложения для покупки частных домов по версии Домклик

Эксперты аналитического центра сервиса Домклик продолжают подводить итоги весенне-летнего сезона на рынке загородной недвижимости. В новом исследовании рассмотрены крупнейшие по численности населения регионы страны: Московская и Воронежская области (Центральный федеральный округ); Ленинградская область (Северо-Западный ФО); Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край (Южный ФО); Республики Башкортостан и Татарстан, Нижегородская и Самарская области, Пермский край (Приволжский ФО); Свердловская и Челябинская области (Уральский ФО); Красноярский край, Новосибирская и Омская области (Сибирский ФО).

В каждом из этих регионов были выделены города, городские округа, посёлки городского типа, районы и закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), в которых зафиксировано снижение стоимости м2 в частных домах в высокий сезон (апрель — сентябрь). Разница рассчитана по формуле:

Также на графиках приведена средняя стоимость стандартного по площади для данного региона загородного дома, которая оценивалась по данным объявлений о продаже на Домклик, актуальных на начало сентября 2022 года.

Московская область (ЦФО)

Города областного подчинения, посёлки городского типа и ЗАТО Московской области с отрицательным изменением стоимости м2 за апрель — сентябрь 2022 года. Белым/чёрным обозначена средняя стоимость дома площадью 180 м2 (среднее значение площади в данном регионе) в тыс. рублей на начало сентября 2022 года.

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра сервиса Домклик:

«Наибольшее снижение стоимости квадратного метра в апреле — сентябре (порядка 20%) наблюдается прежде всего в Одинцово, Красногорске, Королёве. Также в лидерах снижения стоимости квадратного метра — районы в Татарстане, Самарской и Омской областях, Краснодарском крае. Этому способствовал спад ажиотажа, который мы наблюдали весной, а также снижение спроса в связи с окончанием летнего сезона.».

Воронежская область (ЦФО)

Городские округа и районы Воронежской области с отрицательным изменением стоимости м2 за апрель — сентябрь 2022 года. Белым/чёрным обозначена средняя стоимость дома площадью 90 м2 (среднее значение площади в данном регионе) в тыс. рублей на начало сентября 2022 года.

Ленинградская область (СЗФО)

Городские округа и районы Ленинградской области с отрицательным изменением стоимости м2 за апрель — сентябрь 2022 года. Белым/чёрным обозначена средняя стоимость дома площадью 120 м2 (среднее значение площади в данном регионе) в тыс. рублей на начало сентября 2022 года.

Волгоградская область (ЮФО)

Города областного значения и районы Волгоградской области с отрицательным изменением стоимости м2 за апрель — сентябрь 2022 года. Белым/чёрным обозначена средняя стоимость дома площадью 75 м2 (среднее значение площади в данном регионе) в тыс. рублей на начало сентября 2022 года.

Краснодарский край (ЮФО)

Города, не включённые в административные районы, и районы Краснодарского края с отрицательным изменением стоимости м2 за апрель — сентябрь 2022 года. Белым/чёрным обозначена средняя стоимость дома площадью 110 м2 (среднее значение площади в данном регионе) в тыс. рублей на начало сентября 2022 года.

Ростовская область (ЮФО)

Городские округа и районы Ростовской области с отрицательным изменением стоимости м2 за апрель — сентябрь 2022 года. Белым/чёрным обозначена средняя стоимость дома площадью 100 м2 (среднее значение площади в данном регионе) в тыс. рублей на начало сентября 2022 года.

Республика Башкортостан (ПФО)

Городские округа и районы Республики Башкортостан с отрицательным изменением стоимости м2 за апрель — сентябрь 2022 года. Белым/чёрным обозначена средняя стоимость дома площадью 90 м2 (среднее значение площади в данном регионе) в тыс. рублей на начало сентября 2022 года.

Нижегородская область (ПФО)

Города областного значения, закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) и районы Нижегородской области с отрицательным изменением стоимости м2 за апрель — сентябрь 2022 года. Белым/чёрным обозначена средняя стоимость дома площадью 90 м2 (среднее значение площади в данном регионе) в тыс. рублей на начало сентября 2022 года.

Пермский край (ПФО)

Города краевого значения, закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) и районы Пермского края с отрицательным изменением стоимости м2 за апрель — сентябрь 2022 года. Белым/чёрным обозначена средняя стоимость дома площадью 70 м2 (среднее значение площади в данном регионе) в тыс. рублей на начало сентября 2022 года.

Самарская область (ПФО)

Города областного значения и районы Самарской области с отрицательным изменением стоимости м2 за апрель — сентябрь 2022 года. Белым/чёрным обозначена средняя стоимость дома площадью 100 м2 (среднее значение площади в данном регионе) в тыс. рублей на начало сентября 2022 года.

Республика Татарстан (ПФО)

Муниципальные районы Республики Татарстан с отрицательным изменением стоимости м2 за апрель — сентябрь 2022 года. Белым/чёрным обозначена средняя стоимость дома площадью 110 м2 (среднее значение площади в данном регионе) в тыс. рублей на начало сентября 2022 года.

Свердловская область (УФО)

Города и районы Свердловской области с отрицательным изменением стоимости м2 за апрель — сентябрь 2022 года. Белым/чёрным обозначена средняя стоимость дома площадью 80 м2 (среднее значение площади в данном регионе) в тыс. рублей на начало сентября 2022 года.

Челябинская область (УФО)

Городские округа, рабочие посёлки и районы Челябинской области с отрицательным изменением стоимости м2 за апрель — сентябрь 2022 года. Белым/чёрным обозначена средняя стоимость дома площадью 80 м2 (среднее значение площади в данном регионе) в тыс. рублей на начало сентября 2022 года.

Красноярский край (СФО)

Краевые города, закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), муниципальные округа и районы Красноярского края с отрицательным изменением стоимости м2 за апрель — сентябрь 2022 года. Белым/чёрным обозначена средняя стоимость дома площадью 90 м2 (среднее значение площади в данном регионе) в тыс. рублей на начало сентября 2022 года.

Новосибирская область (СФО)

Города областного значения, районы и посёлки городского типа Новосибирской области с отрицательным изменением стоимости м2 за апрель — сентябрь 2022 года. Белым/чёрным обозначена средняя стоимость дома площадью 80 м2 (среднее значение площади в данном регионе) в тыс. рублей на начало сентября 2022 года.

Омская область (СФО)

Районы Омской области с отрицательным изменением стоимости м2 за апрель — сентябрь 2022 года. Белым/чёрным обозначена средняя стоимость дома площадью 80 м2 (среднее значение площади в данном регионе) в тыс. рублей на начало сентября 2022 года.

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