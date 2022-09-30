Чат-бот Альфа-Банка стал лучшим в России

Чат-бот Альфа-Банка признан лучшим ботом среди банковских помощников страны по итогам рейтинга Chatbot Rank 2022 аналитического агентства Markswebb.

Бот Альфы набрал 78,5 балла, с значительным отрывом опередив лидера прошлого года – банк Тинькофф, а также ВТБ и Сбер.

Оценка чат-ботов состояла из двух частей: насколько диалог помощника похож на диалог с человеком и насколько успешно решается пользовательская задача.

Эксперты отметили, что помощник Альфа-Банка лучше всех может рассказать про ценность продукта или сервиса и помочь клиенту выбрать подходящее решение: это один из самых сложных и редких скиллов, по мнению аналитиков.

Бот Альфа-Банка дает ответ с первого раза, распознаёт запросы, написанные с опечатками или ошибками: пользователь пишет, как ему удобно, а чат-бот его понимает.

Помощник Альфа-Банка не повторяет одни и те же ответы в рамках диалога, и его общение максимально приближено к человеческому.

Chatbot Rank 2022 — это сравнительное исследование чат-ботов в мобильных банках для частных лиц авторитетного консалтингового и исследовательского агентства Markswebb. В основе методики — разработанный аналитиками свод принципов идеального диалогового интерфейса (conversational user interface). В исследовании приняли участие 11 крупнейших и самых технологичных банков России.