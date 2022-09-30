Банк Союз объявил победителей акции «Проценты – космос!»

29 сентября 2022 во время онлайн-трансляции в своем сообществе «ВКонтакте» Банк СОЮЗ подвел итоги акции «Проценты – космос!». В ней принимали участие клиенты банка, с 1 по 28 сентября оформившие вклад «Комета онлайн», а главным призом стала повышенная ставка – 14% годовых.

В розыгрыше приняли участие более 490 вкладчиков. В момент оформления депозита каждому участнику был присвоен уникальный идентификационный номер и направлен в СМС. По условиям акции максимальное число победителей составило 50 человек. Эти счастливчики были определены случайным образом с помощью генератора случайных чисел – сервиса Рандомус