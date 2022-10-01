Новости

«Мой долг быть там – с ребятами»: Единственного в Братске хирурга-онколога мобилизовали

Единственный хирург-онколог в городе Братске Иркутской области Сурен Бозоян, который был мобилизован в ряды Российской армии, прокомментировал решение отправить его в зону боевых действий, записав соответствующее видеообращение.

Читайте также:

Готовится законопроект, который позволит лишить отсрочки от частичной мобилизации депутатов
2 октября 2022
Губернатор Кобзев лично проверил, в каких условиях живут мобилизованные из Иркутской области
1 октября 2022

«Вырос я в Забайкалье – в регионе, где сильны воинские традиции от школы до вуза, прошел военную кафедру. Лейтенант запаса, присягу давал в 2004 году. Сейчас я считаю, мой долг быть там – с ребятами. За меня волноваться не надо, выбор мой осознанный, никто меня не принуждал», – заявил Бозоян.

По информации администрации Братска, врач получил повестку в минувшее воскресенье. По словам Сурена Бозояна, он был морально к этому готов и считает, что необходимо отдавать долг Родине.

Как сообщила исполняющая обязанности главного врача Иркутского областного онкодиспансера Ирина Лисичникова, пациентам в Братске медпомощь будет оказываться в полном объеме. «Три недели назад мы приняли нового врача-онколога в Братский онкологический диспансер. При необходимости туда будут направлены врачи-онкологи из Иркутского или Ангарского онкодиспансеров», – сообщила она.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня
Новые вводные. Реакция иркутского бизнеса на частичную мобилизацию
Дети мобилизованных москвичей смогут бесплатно посещать детские сады
Штаб помощи семьям мобилизованных будет создан в Приангарье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании