«Мой долг быть там – с ребятами»: Единственного в Братске хирурга-онколога мобилизовали

Единственный хирург-онколог в городе Братске Иркутской области Сурен Бозоян, который был мобилизован в ряды Российской армии, прокомментировал решение отправить его в зону боевых действий, записав соответствующее видеообращение.

«Вырос я в Забайкалье – в регионе, где сильны воинские традиции от школы до вуза, прошел военную кафедру. Лейтенант запаса, присягу давал в 2004 году. Сейчас я считаю, мой долг быть там – с ребятами. За меня волноваться не надо, выбор мой осознанный, никто меня не принуждал», – заявил Бозоян.

По информации администрации Братска, врач получил повестку в минувшее воскресенье. По словам Сурена Бозояна, он был морально к этому готов и считает, что необходимо отдавать долг Родине.

Как сообщила исполняющая обязанности главного врача Иркутского областного онкодиспансера Ирина Лисичникова, пациентам в Братске медпомощь будет оказываться в полном объеме. «Три недели назад мы приняли нового врача-онколога в Братский онкологический диспансер. При необходимости туда будут направлены врачи-онкологи из Иркутского или Ангарского онкодиспансеров», – сообщила она.