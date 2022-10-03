Солид Банк начал работать с китайским юанем

В сентябре 2022 года ещё в семи офисах российско-японского Солид Банка запущена работа с китайским юанем. Теперь обмен одной из наиболее популярных в настоящее время валют доступен во всей сети Банка.

АО «Солид Банк» на протяжении многих лет работает с китайским юанем. В сентябре 2022 года запущена работа с CNY также в офисах банка в: г. Альметьевск (Республика Татарстан), г. Уфа (Республика Башкортостан), г. Казань (Республика Татарстан), г. Ижевск (Удмуртская республика), г. Елизово и пгт. Палана (Камчатский край), г. Северо-Курильск (Сахалинская область).



«Солид Банк, основанный в 1991 году, стремится каждый свой новый продукт создавать на основании предпочтений и запросов своих клиентов, а китайский юань в настоящий момент является одной из самых популярных иностранных валют, интерес к которой продолжает расти, поэтому запуск работы с юанем по всей сети банка – стал логичным следствием работы с потребностями наших клиентов», - отмечают в Солид Банке.



Бот на связи 24/7:

Солид Банк приглашает в свои офисы и предлагает клиентам обменять китайский юань на рубли, а при наличии в офисах указанной иностранной валюты – приобрести её по привлекательным курсам банка. Ознакомиться с курсами всегда можно на сайте банка по ссылке https://solidbank.ru/for-individuals/currency-transactions/currency-exchange/ или в чат-боте курсов валют в Telegram: https://t.me/SolidBank_bot покажет актуальный курс валют в нужном вам офисе, а также подскажет адрес и контакты обменного пункта.Стоит отметить, что также в сентябре в Банке был запущен валютный вклад в китайских юанях , он тоже действует во всех офисах банка, а повышенную заинтересованность ко вкладу проявляют не только жители ДФО, но и на западе нашей страны.

АО «Солид Банк». Ген.лицензия ЦБ РФ № 1329