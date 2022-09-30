AgroInvest Club Россельхозбанка выступил партнером Kazan Digital Week

В рамках международного форума Kazan Digital Week 2022 при поддержке AgroInvest Club от Россельхозбанка прошел ряд мероприятий, где своим опытом цифровизации агропромышленного комплекса в российских регионах поделились стартапы и представители корпораций.

На питч-сессии перспективные стартапы в области агротехнологий представили потенциальным инвесторам готовые к масштабированию в АПК решения. Предварительно специалисты Россельхозбанка отобрали наиболее подходящие проекты для участия в сессии. Свои решения представили следующие стартапы:

● GreenGrowth, платформа по картированию урожайности в режиме реального времени;

● GeosAero, цифровая картография для точного земледелия с применением БПЛА;

● SmartAGRO, интеллектуальные системы для решения комплексных задач в АПК-секторе;

● Гемоскан, программно-аппаратный комплекс ветеринарной диагностики на базе ИИ;

● Orbita Pro, агрегатор грузовых сельскохозяйственных перевозок;

● ExactFarming, цифровые решения для управления урожайностью и эффективностью растениеводства;

● UNADESK, единая цифровая среда для работы с разрозненными ИТ-системами в агропредприятии.

Запись питчей доступна на платформе RSHB DIGITAL. С презентациями предложений стартапов можно ознакомиться по ссылке.

Помимо питч-сессии, представители стартапов стали участниками дебатов «Стартапы vs Корпорации. Перспективы и проблемы сотрудничества». Вместе с профессионалами из крупных российских корпораций и представителями инновационной экосистемы Казани стартапы обсудили, как сделать пилотирование решений стартапов успешным. В дебатах приняли участие генеральные директора стартапов: Захар Завьялов (GeosAero), Анастасия Филиппова (SmartAGRO) и Альфия Каюмова (GreenGrowth), а также представители корпораций: руководитель по работе со стартапами Россельхозбанка Наталья Мендус, руководитель отдела промышленных инноваций Уралхим Алексей Васильев, программный директор по акселерации Иннополиса Нина Пылина.

Запись дебатов можно посмотреть по ссылке на RSHB DIGITAL.

«Обсуждение насущных проблем отрасли - непременный фактор развития инноваций. Для стартапов участие в питч-сессии во время форума Kazan Digital Week 2022 стало уникальной возможностью представить свои решения целевой аудитории и потенциальным инвесторам. Формат диалога позволил стартапам и корпорациям открыто рассказать друг другу о наболевших проблемах и подискутировать о возможных способах нивелирования конфликтов. Помощь в достижении взаимовыгодного сотрудничества между агрохолдингами и стартапами - одна из миссий AgroInvest Club от Россельхозбанка. Мы отдельно выражаем благодарность партнерам - АО “РИВЦ” Казань, которые предоставили свою площадку для наших мероприятий.», — рассказала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

В 2022 году на платформе RSHB.DIGITAL запущена уникальная экосистема для развития агротехнологий, где стартапы, инвесторы, корпорации, эксперты и научное сообщество могут объединить усилия для комплексного и взаимовыгодного развития агротехнологий в России.

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