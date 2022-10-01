Девять населенных пунктов остались без света в Тайшетском районе – введен режим ЧС

Режим ЧС ввели 1 октября в Тайшетском районе Иркутской области из-за аварийного отключения электроэнергии в девяти населенных пунктах, сообщает региональное управление МЧС России.

Свет в настоящее время отсутствует в поселках Соляная, Сереброво, Венгерка, селах Талая, Березовка, деревнях Георгиевка, Ингаш, Камышлеевка, Туманшет. В домах имеется печное отопление для обогрева жилья и приготовления пищи.

«В связи с труднодоступным участком местности протяженностью 26 км, размытием лесных дорог, обследование ЛЭП требует более продолжительное время от планируемого», – уточнили в МЧС. Планируемое время восстановления – сегодня в 20:00 по иркутскому времени.

Задействованы семь бригад Западных электрических сетей в составе семи единиц техники и 21 человека.