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Строительно-монтажная организация в Шелехове задолжала работникам 3 млн руб. по зарплатам

Компания из города Шелехова, которая занимается строительно-монтажными работами, задолжала своим работникам около 3 млн рублей по зарплатам, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что деньги в течение 2 месяцев не платили 37 работникам. На этом основании прокуратура внесла представление руководителю организации и вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

После вмешательства надзорного ведомства долг по оплате труда перед работниками организации был полностью погашен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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