Состоялось торжественное открытие стелы «Иркутск – город трудовой доблести»

Монумент высотой более 30 метров торжественно открыли на транспортной развязке плотины ГЭС в Иркутске 1 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото правительства Приангарья

Почетное звание «Город трудовой доблести» Иркутску было присвоено Указом президента Российской Федерации 2 июля 2020 года. «Таким образом отмечен весомый вклад иркутян в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», – говорится в сообщении.

В высоту монумент «Иркутск – город трудовой доблести» достигает 31 метра, шпиль – 25 метров. На нижней части размещены девять бронзовых панно с изображениями, перенесенными с архивных фотографий, сохранившихся до наших времен. На них – предприятия, которые работали в Иркутске во время Великой Отечественной войн: завод тяжелого машиностроения имени В.В. Куйбышева, Иркутский авиационный завод, Восточно-Сибирская железная дорога, Курорт «Ангара», Иркутский Дворец пионеров, а также танк, собранный в Иркутске и названный в честь Зои Космодемьянской.

По данным городской администрации, для установки стелы обустроили поле из 25 железобетонных свай по 20 метров. Над ними – семь метров бетона. Шпиль закреплен 40 анкерами, которые уходят на полтора метра в бетон. На шпиле разместили изображение герба Российской Федерации с текстом Указа президента РФ о присвоении Иркутску высокого звания и герба города.

По периметру заасфальтировали дорожки, сделали лавочки и урны. Высадили 150 саженцев – рябину блестящую и обыкновенную и кизильник. Благоустройство территории продолжится.