Кремль перенес осенний призыв на 1 ноября

Так правительство хочет развести потоки мобилизованных и срочников.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о переносе осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября. Всего осенью призовут 120 тыс. человек.

«Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников», – передает РИА Новости слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.