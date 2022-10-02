Губернатор Кобзев показал, как живут мобилизованные из Иркутской области в Новосибирске

Глава Иркутской области Игорь Кобзев посетил высшее военное командное училище в Новосибирске, куда прибыли мобилизованные из Приангарья. Видеозапись, на которой показаны условия пребывания жителей региона, он опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

«От родных поступало много вопросов по расположению ребят, по тому, в каких условиях они сейчас живут. Да, форму пока получили не все. Но это вопрос самого ближайшего времени. По размещению в ДК. Тоже были сообщения от родных и близких. Отработали с руководством училища. Понимаю, парни недовольны. Всё решаем. Большой наплыв мобилизованных. Возникают накладки», – сказал губернатор. Он уточнил, что ситуацию исправят в кратчайшие сроки.

По информации главы Иркутской области, по палаточному городку вопросов нет. «Бытовые ситуации решаются. Проговорили все моменты с начальником училища, генерал-майором Сергеем Григорьевичем Марковчиным», – уточнил глава области.

Приезжать в военное училище Игорь Кобзев планирует каждую неделю.