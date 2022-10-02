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Названы категории работников оборонной промышленности, кому дадут отсрочку от мобилизации

Правительство РФ определило категории работников оборонной промышленности для предоставления отсрочки в рамках частичной мобилизации, сообщает пресс-служба Минпромторга страны.

«Это руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа (на период работы в организациях ОПК)», – говорится в сообщении.

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Также власти утвердили порядок предоставления отсрочки:

  • Перечень предприятий, чьи сотрудники имеют право на отсрочку, разрабатывается Минпромторгом России с учетом предложений Госкорпораций "Росатом" и "Роскосмос".
  • Перечень формируется из организаций, включенных в сводный реестр ОПК.
  • В этот список включаются организации, выполняющие государственный оборонный заказ – головные исполнители и исполнители ГОЗ.
  • Сформированный Минпромторгом России Перечень будет направлен в Минобороны России.
  • Выписки из перечня организаций доводятся Минобороны до военных комиссариатов.
  • Призывные комиссии должны предоставить отсрочку от призыва по мобилизации гражданам по спискам, направляемым руководителями предприятий ОПК, в трехдневный срок после их получения.

Подписанное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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