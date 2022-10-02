Названы категории работников оборонной промышленности, кому дадут отсрочку от мобилизации

Правительство РФ определило категории работников оборонной промышленности для предоставления отсрочки в рамках частичной мобилизации, сообщает пресс-служба Минпромторга страны.

«Это руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа (на период работы в организациях ОПК)», – говорится в сообщении.

Также власти утвердили порядок предоставления отсрочки:

Перечень предприятий, чьи сотрудники имеют право на отсрочку, разрабатывается Минпромторгом России с учетом предложений Госкорпораций "Росатом" и "Роскосмос".

Перечень формируется из организаций, включенных в сводный реестр ОПК.

В этот список включаются организации, выполняющие государственный оборонный заказ – головные исполнители и исполнители ГОЗ.

Сформированный Минпромторгом России Перечень будет направлен в Минобороны России.

Выписки из перечня организаций доводятся Минобороны до военных комиссариатов.

Призывные комиссии должны предоставить отсрочку от призыва по мобилизации гражданам по спискам, направляемым руководителями предприятий ОПК, в трехдневный срок после их получения.

Подписанное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.