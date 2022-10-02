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Мобилизованных из Приангарья, не проходящих по состоянию здоровья, будут отправлять домой

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что мобилизованных жителей из Иркутской области, не проходящих по состоянию здоровья, будут из зон подготовки отправлять обратно.

«Параллельно решаем вопросы с теми, кто не проходит по состоянию здоровья. Отправляем их обратно», – сообщил Кобзев и добавил, что, например, накануне к нему обращался мобилизованный мужчина, переживший инсульт, – его отправили домой.

Также глава Приангарья рассказал, куда обращаться мобилизованным при проблемах со здоровьем. «Схема следующая – если есть жалобы на здоровье, в части прохождения дальнейшей службы, будут проведены обследования. Если нужна срочная медпомощь – ребятам нужно обращаться в медицинскую роту. Если всё серьезнее – в госпиталь», – уточнил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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