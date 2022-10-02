Мобилизованных из Приангарья, не проходящих по состоянию здоровья, будут отправлять домой

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что мобилизованных жителей из Иркутской области, не проходящих по состоянию здоровья, будут из зон подготовки отправлять обратно.

«Параллельно решаем вопросы с теми, кто не проходит по состоянию здоровья. Отправляем их обратно», – сообщил Кобзев и добавил, что, например, накануне к нему обращался мобилизованный мужчина, переживший инсульт, – его отправили домой.

Также глава Приангарья рассказал, куда обращаться мобилизованным при проблемах со здоровьем. «Схема следующая – если есть жалобы на здоровье, в части прохождения дальнейшей службы, будут проведены обследования. Если нужна срочная медпомощь – ребятам нужно обращаться в медицинскую роту. Если всё серьезнее – в госпиталь», – уточнил он.