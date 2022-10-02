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Инженеру строительной компании грозит до 5 лет колонии за смерть работника на производстве в Иркутске

Главного инженера строительной организации обвинили в нарушении правил безопасности при ведении работ, что повлекло по неосторожности смерть человека, – ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в апреле текущего года при выполнении работ по реконструкции сети канализации около дома № 106 по ул. Полярная в Иркутске обрушился грунт. В результате 42-летний работник подрядной организации скончался на месте происшествия.

«Следователи СК установили, что главным инженером подрядной организации были допущены нарушения по соблюдению работниками правил безопасности», – говорится в сообщении.

В настоящее время дело с утвержденным обвинением передано в суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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