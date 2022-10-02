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Всех мобилизованных из Иркутской области, ранее размещенных в Доме культуры, перевели в палаточный лагерь

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что всех мобилизованных из Приангарья, которых ранее разместили в Доме культуры, перевели в палаточный лагерь, – об этом главе доложил начальник «Центра по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Константин Дроздов, который по поручению Кобзева находится в военном училище в Новосибирске.

«Всех наших ребят переселили из Дома культуры в палаточный лагерь, сегодня приехал автомобиль, привез дополнительные кровати. Обустройство лагеря продолжается», – рассказал Кобзев и добавил, что на земле никто не спит. Практически завершено полное обеспечение всеми необходимыми обувью и одеждой.

По информации Дроздова, люди находятся в тепле, в палатках есть печки. Лагерь практически обустроен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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