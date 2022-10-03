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DNS заявила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников

В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки.

«Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров. Взлом производился с серверов, расположенных за пределами РФ. Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании», – говорится в сообщении компании.

Что не украли:

  • Пароли по-прежнему в безопасности;
  • Данные банковских карточек хранятся на стороне сервиса ЮMoney и не лежат на серверах DNS.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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