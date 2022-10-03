DNS заявила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников

В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки.
«Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров. Взлом производился с серверов, расположенных за пределами РФ. Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании», – говорится в сообщении компании.
Что не украли:
- Пароли по-прежнему в безопасности;
- Данные банковских карточек хранятся на стороне сервиса ЮMoney и не лежат на серверах DNS.