DNS заявила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников

В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки.

«Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров. Взлом производился с серверов, расположенных за пределами РФ. Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании», – говорится в сообщении компании.

Что не украли: