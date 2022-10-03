Встреча с известным алтайским художником Аржаном Ютеевым пройдет в галерее Бронштейна 8 октября

Аржан – молодой, но уже признанный автор, член Союза Художников России. Он победитель и лауреат российских и международных премий и конкурсов, участник выставок по всему миру. В галерее Виктора Бронштейна его триптих «Герой» можно увидеть на действующей выставке «Тала», рассказали в пресс-службе галереи.

Художник работает в смешанной технике – сочетает графику и живопись на тональной бумаге или холсте, используя акрил и карандаш. Его искусство наполнено отсылками к родной культуре – сюжетами из мифов тюркских народов, шаманскими обрядами, петроглифами.

На встрече Аржан Ютеев расскажет о философии своих картин, поделится историей своего пути в искусстве и ответит на вопросы.

Начало мероприятия в 18.00. Возрастное ограничение 6+. Стоимость входных билетов – 350 рублей. Приобрести их можно на месте или онлайн. Мероприятие пройдет в залах галереи по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3.