Объем строительства в Иркутской области вырос с начала года на 11,4%

В денежном выражении – на 14,3%.

Согласно данным Иркутскстата, с начала года объем жилищного строительства в Приангарье вырос на 11,4% (до 880,1 тыс. кв. м.), в денежном выражении – на 14,3% (до 206,1 млрд руб.).

«Объем работ, выполненных по виду деятельности “строительство”, в январе-августе 2022 года составил 206,1 млрд рублей, что на 14,3% больше, чем в предыдущем году. Объем жилищного строительства увеличился на 11,4% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и составил 880,1 тыс. кв. метров», – говорят эксперты.