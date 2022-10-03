Объем промпроизводства в Иркутской области вырос на 4,3% с начала года

Согласно данным Иркутскстата, в январе-августе 2022 года индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 104,3%. Добывающие предприятия увеличили объем на 4,1%, в том числе добыча прочих полезных ископаемых увеличилась на 14%, угля – на 5,2%, сырой нефти и природного газа – на 4,2%, металлических руд – на 3%.

Индекс обрабатывающих производств вырос на 3,2%.

При этом заметно вырос выпуск отдельных видов продукции. Так, производство прочих готовых изделий – на 67,5%, лекарственных средств и материалов, используемых в медицинских целях – на 42,8%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 36,8%.

В то же время значительное снижение наблюдается в производстве электрического оборудования – на 36,8%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 30,6%.

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 108,6%, в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений – 95,4.