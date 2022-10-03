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Цены на баранину и муку снизились в Иркутской области

За период с 20 по 26 сентября 2022 года цены снизились на 15 из 25 продовольственных товаров повседневного спроса и практически не изменились на 8. Данные приводит служба потребительского рынка и лицензирования региона.

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Специалисты отмечают, что ситуация на потребительском рынке Приангарья остается стабильной. За прошлую неделю индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил в целом по России 100,08%.

За неделю наибольшее снижение показали цены на:

  • лук -3,58%,
  • крупу гречневую -3,03%,
  • кур -1,35%,
  • яблоки -1,06%,
  • сахар -0,93%,
  • масло подсолнечное -0,89%,
  • картофель -0,70%,
  • морковь -0,68%,
  • соль -0,65%,
  • баранину -0,61%,
  • муку -0,44%,
  • масло сливочное -0,35%,
  • рис -0,20%,
  • пшено -0,11%,
  • капусту -0,09%.

В топ базовых продовольственных товаров первой необходимости по росту цен вошли: яйца +0,73% и рыба мороженая +0,71%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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