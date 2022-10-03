Цены на баранину и муку снизились в Иркутской области

За период с 20 по 26 сентября 2022 года цены снизились на 15 из 25 продовольственных товаров повседневного спроса и практически не изменились на 8. Данные приводит служба потребительского рынка и лицензирования региона.
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3 октября 2022
Специалисты отмечают, что ситуация на потребительском рынке Приангарья остается стабильной. За прошлую неделю индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил в целом по России 100,08%.
За неделю наибольшее снижение показали цены на:
- лук -3,58%,
- крупу гречневую -3,03%,
- кур -1,35%,
- яблоки -1,06%,
- сахар -0,93%,
- масло подсолнечное -0,89%,
- картофель -0,70%,
- морковь -0,68%,
- соль -0,65%,
- баранину -0,61%,
- муку -0,44%,
- масло сливочное -0,35%,
- рис -0,20%,
- пшено -0,11%,
- капусту -0,09%.
В топ базовых продовольственных товаров первой необходимости по росту цен вошли: яйца +0,73% и рыба мороженая +0,71%.