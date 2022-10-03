Цены на баранину и муку снизились в Иркутской области

За период с 20 по 26 сентября 2022 года цены снизились на 15 из 25 продовольственных товаров повседневного спроса и практически не изменились на 8. Данные приводит служба потребительского рынка и лицензирования региона.

Специалисты отмечают, что ситуация на потребительском рынке Приангарья остается стабильной. За прошлую неделю индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил в целом по России 100,08%.

За неделю наибольшее снижение показали цены на:

лук -3,58%,

крупу гречневую -3,03%,

кур -1,35%,

яблоки -1,06%,

сахар -0,93%,

масло подсолнечное -0,89%,

картофель -0,70%,

морковь -0,68%,

соль -0,65%,

баранину -0,61%,

муку -0,44%,

масло сливочное -0,35%,

рис -0,20%,

пшено -0,11%,

капусту -0,09%.

В топ базовых продовольственных товаров первой необходимости по росту цен вошли: яйца +0,73% и рыба мороженая +0,71%.