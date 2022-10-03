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Рубль может упасть к юаню и гонконгскому доллару в октябре

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Национальная валюта останется под давлением санкций и динамики сырьевых цен, рассказал агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Рубль по отношению к юаню и гонконгскому доллару, скорее всего, в октябре будет постепенно дешеветь.

Давление на курс рубля будет оказывать уже произошедшее серьезное снижение сырьевых цен, что с некоторым временным лагом сокращает экспортную выручку, которая обеспечивает приток иностранной валюты на российский рынок. К тому же импорт постепенно восстанавливается.

«Все это способно нарушить баланс спроса на инвалюту и ее предложения, который установился у нас в последние месяцы, обеспечивая стабильность курса рубля», – резюмировал представитель БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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