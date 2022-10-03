Рубль может упасть к юаню и гонконгскому доллару в октябре

Национальная валюта останется под давлением санкций и динамики сырьевых цен, рассказал агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Рубль по отношению к юаню и гонконгскому доллару, скорее всего, в октябре будет постепенно дешеветь.

Давление на курс рубля будет оказывать уже произошедшее серьезное снижение сырьевых цен, что с некоторым временным лагом сокращает экспортную выручку, которая обеспечивает приток иностранной валюты на российский рынок. К тому же импорт постепенно восстанавливается.

«Все это способно нарушить баланс спроса на инвалюту и ее предложения, который установился у нас в последние месяцы, обеспечивая стабильность курса рубля», – резюмировал представитель БКС.