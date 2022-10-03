En+ Group начал набор на третий поток «Академии IT»

Российский холдинг En+ Group объявляет о формировании третьего потока образовательного проекта «Академия IT», рассказали в компании.

На начальном этапе En+ Group профинансирует обучение 190 студентов в Иркутске и Братске по направлениям информационной безопасности, серверной и сетевой инфраструктуры, телекоммуникационных систем и ERP-платформ. Программа включает лекции и курсы по современным IT-направлениям от ведущих экспертов, проектную работу, стажировку, развитие soft skills (семинары, мастер-классы, тренинги), экскурсии на предприятия, тимбилдинг и другие мероприятия.

Проект создан энерго-металлургическим холдингом в 2021 году совместно с Иркутским национальным исследовательским университетом (ИРНИТУ). Полученный опыт признан успешным и масштабирован на другие вузы – Иркутский государственный университет (ИГУ) и Братский государственный университет. Новые вузы-партнеры смогут использовать зарекомендовавшие себя на старте проекта тренинги, семинары и иные формы обучения, получать методическую помощь и содействие со стороны компании, организовывать межвузовские мероприятия.

Начиная со второго этапа, участники получают дополнительную стипендию. После окончания Академии и получения диплома о высшем образовании, молодые люди будут гарантированно трудоустроены в En+ Digital и Иркутскэнегосвязь (входят в En+ Group). Выпускники будут получать конкурентную заработную плату, пользоваться комплексом социальных гарантий. Итоги обучения подкрепляются сертификатами и свидетельствами о повышении квалификации.

Подать заявку можно до 20 ноября 2022 года, заполнив анкету. Обучение начнется в феврале 2023 года. Его продолжительность составляет два с половиной года.

Содействие талантливой молодежи является частью системной работы компании En+ Group, необходимость которой определил еще ее основатель Олег Дерипаска. Сотрудничество холдинга с образовательными организациями способствует получению студентами важных практических навыков и знаний, необходимых для укрепления кадрового ядра в энергетической и металлургической отраслях.