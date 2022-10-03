Выплату на подготовку к школе получили 37 тысяч детей из многодетных семей Приангарья в 2022 году

С 2017 года по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» многодетным семьям Приангарья предоставляется ежегодная выплата для подготовки детей к школе в размере 3 000 рублей на каждого ребенка. В 2022 году учреждения социальной защиты населения Иркутской области приняли 48 495 заявлений на назначение выплаты. Количество детей, которым предоставлена ежегодная выплата, – 37 020, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– Поддержка семей с детьми является приоритетной задачей Правительства Иркутской области. Этот вопрос находится на контроле у Президента Российской Федерации. В соответствии с областным законодательством в 2022 году семьям с детьми предоставляется 38 мер социальной поддержки. Это пособия при рождении ребенка, ежемесячная выплата при рождении третьего или последующих детей, областной материнский капитал и ряд мер, предназначенных в области для многодетных и малоимущих семей, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Указанная мера социальной поддержки предоставляется многодетным семьям, имеющим в своем составе трех и более детей, не достигших возраста 18 лет. Также среди условий – среднедушевой доход семьи, который не превышает установленную величину прожиточного минимума в целом по Иркутской области в расчете на душу населения.

В 2023 году за данной выплатой граждане могут обратиться с 1 июня по 31 августа. Заявления будут приниматься в управлениях социальной защиты населения по месту жительства, через МФЦ или отделениях почтовой связи.