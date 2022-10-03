Спрос на новостройки в центре Москвы растёт 4 месяца подряд

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали динамику спроса на новостройки в ЦАО Москвы. На данный момент, количество запросов растёт 4 месяца подряд.

Спрос на покупку новостроек в ЦАО Москвы по итогам августа 2022 года вырос на 21,55% относительно результата за июль текущего года. Количество запросов на приобретение строящегося жилья в центре столицы растёт на протяжении четырёх месяцев подряд. При этом два последних месяца рост превышает отметку в 20%.

Также в августе 2022 года интерес к новостройкам в центре оказался на 3,71% выше, чем в августе 2021 года и на 6% выше, чем в августе 2020 года.

В целом, по итогам восьми месяцев 2022 года – с января по август – спрос на покупку новостроек в ЦАО Москвы оказался на 26,89% ниже результата за аналогичный период прошлого года и на 8,13% ниже результата за восемь месяцев 2020 года.

В сентябре 2022 года на первичном рынке ЦАО Москвы экспонируется 1817 квартир и апартаментов. При этом объём предложений в сданных домах составляет 14,42% или 262 лота.

По данным компании Skolkovo Realty, с августа 2022 года объём предложения общего количества квартир и апартаментов в экспозиции вырос на 15,29% или на 241. Объём сданного предложения сократился на 3,3% или на 9 квартир.

Самая дорогая строящаяся квартира в ЦАО Москвы сейчас продаётся за 2,1 млрд рублей. Площадь этого объекта составляет 417 кв. м. Планируется, что объект будет сдан во втором квартале 2024 года.

Наиболее дорогой сданный лот в новостройках ЦАО Москвы оценивается в 1,7 млрд рублей. Этот бюджет позволит приобрести многокомнатную квартиру площадью 432 кв. м., которая находится на Малой Бронной улице.