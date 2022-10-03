Зачем Центробанк расширил тарифный коридор ОСАГО? Объяснение эксперта

Тарифный коридор был расширен на 26% для большинства категорий транспорта с 13 сентября. Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, объясняет, чем обусловлено данное решение Центрального банк РФ, а также каких изменений в стоимости полисов стоит ожидать разным категориям водителей.

«Индивидуализация тарифов ОСАГО началась ещё в 2019 году с расширения тарифного коридора на 20% в обе стороны. Кроме того, изменились критерии разбивки категорий водителей в зависимости от возраста и стажа вождения, что способствовало развитию здоровой конкуренции на рынке «автогражданки» за безаварийных водителей. Это, в итоге, способствовало снижению стоимости полисов для большинства российских автовладельцев, и на протяжении последующих трёх лет средняя цена ОСАГО держалась на уровне примерно 5 600 рублей.

Поскольку ОСАГО является обязательным видом страхования, и, следовательно, одним из самых массовых среди физических лиц, неизбежно назревает периодическая необходимость в более четкой дифференциации тарифов, для поддержания его доступности ввиду социальной значимости, особенно сейчас на фоне кризисной ситуации на рынке автозапчастей.

Величина минимальный базовой ставки по ОСАГО после принятия Указания почти в 4,5 раза ниже максимальной. Страхование предполагает перераспределение фондов, сформированных из страховых взносов, от тех страхователей, с кем не произошел страховой случай, к тем, кто пострадал, поэтому расширение коридора обеспечивает защиту от рисков без повышения стоимости страхового взноса. Для аккуратных водителей тарифы должны быть ниже, чем для «лихачей», поэтому в связи с увеличением тарифного коридора водители, которые ездят без нарушений ПДД, вопреки кризисным явлениям в экономике, смогут даже сэкономить на ОСАГО в следующем году.

Расширение тарифного коридора почти на треть позволяет страховщикам, с одной стороны, в полной мере учитывать индивидуальные риски страхователей при расчете цены страхового полиса, а с другой – формировать необходимые страховые фонды для выплаты страхового возмещения на фоне роста убыточности».