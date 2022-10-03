Центробанк разработал новую схему определения официального курса рубля

Торги валютами «недружественных» стран могут прекратиться из-за санкций, сообщает РБК.

Речь идет о возможных ограничительных мерах против Национального клирингового центра (НКЦ; входит в группу Мосбиржи), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже. Если они будут введены, то лишат Мосбиржу возможности торговать долларом.

«Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов», — говорится в сообщении ЦБ.