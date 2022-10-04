От нефтесервиса до производства музыкальных инструментов: какие проекты поддерживает региональный Фонд развития промышленности

К осени перечень предприятий, которые получают господдержку для развития импортозамещающих производств, расширился. АО «Энерпред» получил одобрение заявки на льготное финансирование от Фонда развития промышленности Иркутской области. Благодаря заёмным средствам предприятие расширит производство большегрузных гидравлических домкратов и цилиндров, которые используются в нефтесервисе. Объём одобренного Наблюдательным советом ФРП Иркутской области займа составит 57 миллионов рублей.

Продукция АО "Энерпред". Фото из архива компании

«Компания «Энерпред» занимается производством промышленного оборудования свыше двух десятков лет. К настоящему моменту перечень наименований выпускаемой продукции превышает две с половиной тысячи единиц. В портфеле предприятия — 30 патентов на изобретения, включая нефтегазодобывающую отрасль. В их числе — и импортозамещающие модели. Поэтому у нашего Фонда большие ожидания от этого проекта, от его результативности», — рассказала директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

В компании сообщили, что первый эффект от займа проявится не ранее, чем через год: между одобрением заявки и получением финансирования проходит определённое время. Потом на полученные средства будет заказано необходимое оборудование. Ещё сколько-то времени уйдёт на его поставку, монтаж и запуск в эксплуатацию.

«В отличие от некоторых других институтов развития у нас, действительно, более долгий цикл от заявки до результата, — подтвердила Яна Шевченко. — Это и потому, что проекты у нас зачастую более масштабные и сложные, и потому, что такова в принципе специфика промышленного производства: оборудование сложное, процессы многоступенчатые».

Яна Шевченко. Фото А. Федорова

По просьбе нашей редакции Фонд собрал несколько примеров успешно работающих проектов, которые ранее получили его поддержку.

АО «МеталлАктивГрупп»

Фондом профинансирована модернизация линии по производству металлизованных окатышей в посёлке Михайловка Черемховского района. Вся сумма займа досрочно возвращена в 2021 году. За 2020 год на этой модернизированной линии произведено 1,2 тысячи тонн железа прямого восстановления. Объем продаж новой продукции в 2020г. составил 60,3 миллиона. В производстве задействовано около 120 жителей Усольского и Черемховского районов, а производительность труда на предприятии после модернизации увеличилась на 10%.

АО «Фрамасинтез»

В рамках программы «Маркировка лекарств» к 2022 году с помощью Фонда реализовано 3 проекта, в том числе, по внедрению системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Помимо того, предприятие реализует 8 проектов по программе "Противоэпидемические проекты". В их рамках только в 2020 году компания выпустила 745 тысяч упаковок таблеток. Объем реализации продукции составил 774,5 млн.рублей. К концу 2022 года планируется выпустить 1,1 млн упаковок. Объем реализации продукции составит 813 млн.р. в год.

ООО «Азия Мьюзик Компани»

Благодаря займу ФРП иркутская фабрика доукомплектовывает производственные линии современными станками и высокотехнологичным оборудованием. Уровень локализации пианино и акустических систем составляет 60%, а кресел – 100%. Проект профинансирован в конце 2021 года. Требуемое оборудование уже полностью оплачено. После выхода на полную мощность предприятие сможет ежегодно выпускать 10,5 тысяч театрально-концертных кресел, 500 акустических систем и 900 пианино. В ходе реализации проекта создано 23 рабочих места.

ГК «Палп-Норд»

Завод по производству березовой фанеры с проектной мощностью 18 тыс. м3 в год станет крупным предприятием на севере Иркутской области. Для производства будет использоваться низкосортная лиственная древесина — осина и береза. Предприятие будет оснащено современным высокопроизводительным оборудованием, позволяющим выпускать продукцию, отвечающую европейским стандартам, с низким уровнем расхода сырья и конкурентоспособными ценами.

На текущий момент предприятие получило финансирование со стороны ФРП; возведено производственное здание площадью 2800 м3, ведется закрытие контура. Необходимое оборудование уже изготовлено и доставлено на склад предприятия. В ноябре 2021г. произведен монтаж оборудования котельной, в начале 2022г. производился монтаж производственной линии, в 3 квартале 2022г. пуско-наладочные работы будут завершены.

В региональном Правительстве подчёркивают, что программы ФРП охватывают достаточно обширный перечень ОКВЭДов и на поддержку со стороны этого института развития могут претендовать предприятия самых разных производственных отраслей.

Руслан Ситников. Фото А. Федорова

«Для меня принципиально важно, что за последние 2 года удалось сделать отраслевой разворот: к 2020 году большая часть заявок была от представителей лесной промышленности. Теперь всё иначе. За последнее время займы Фонда получали такие разные предприятия, как производитель пластиковых ёмкостей и производитель концертных пианино. А цели программ разнообразные — от поддержки импортозамещения до модернизации оборудования, от пополнения оборотных средств для участников нацпроекта «Производительность труда» до цифровизации производства.

Прибавьте сюда компенсационные программы; наш Фонд начал их реализовывать одним из первых в стране. Промышленники Приангарья могут получить компенсацию затрат на доставку готовой продукции покупателю, компенсацию процентов по банковским кредитам, компенсацию затрат на реализацию инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение.

Задача у нас одна, и она общая для всех институтов развития: сделать всё возможное, чтобы минимизировать для бизнеса Иркутской области негативные последствия макроэкономических изменений и максимизировать возможности, которые эти изменения привели за собой», — говорит первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.