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Штаб помощи семьям мобилизованных будет создан в Приангарье

В Иркутской области будет создан штаб для координации помощи семьям мобилизованных и бойцов, уже участвующих в спецоперации. Штаб возглавит заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев.

В зоне ответственности штаба – оперативное рассмотрение проблемных вопросов, сопровождение семей ребят, содействие в получении бесплатной юридической помощи, экстренной психологической помощи. Само собой – поддержка в решении бытовых проблем, – отметил Игорь Кобзев в соцсетях.

Он добавил, что аналогичные структуры будут созданы во всех муниципалитетах.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня
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Штаб помощи семьям мобилизованных будет создан в Приангарье
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