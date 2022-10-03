Штаб помощи семьям мобилизованных будет создан в Приангарье

В Иркутской области будет создан штаб для координации помощи семьям мобилизованных и бойцов, уже участвующих в спецоперации. Штаб возглавит заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев.

В зоне ответственности штаба – оперативное рассмотрение проблемных вопросов, сопровождение семей ребят, содействие в получении бесплатной юридической помощи, экстренной психологической помощи. Само собой – поддержка в решении бытовых проблем, – отметил Игорь Кобзев в соцсетях.

Он добавил, что аналогичные структуры будут созданы во всех муниципалитетах.