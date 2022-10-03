Credit Suisse: ждать ли банкротства?

Крупнейшему банку Швейцарии и мира – Credit Suisse – требуется срочная реструктуризация бизнеса. Акции банка рухнули на 60% с начала года. S&P понизило рейтинг CS до A- с A и заявило о потенциале дальнейшего снижения. 27 октября планируется публикации стратегии реструктуризации банка. Многие на этом фоне вспомнили финансовый кризис 2008 и крах Lehman Brothers. Грозит ли Credit Suisse банкротство, оценивают в своём обзоре эксперты БКС Мир инвестиций.

Первый неудачный проект связан с инвестициями клиентов CS в Greensill – компанию, которая занималась финансированием оборотного капитала (выдавала кредиты корпоративным заемщикам, упаковывала их в пакеты ценных бумаг и продавала). Качество активов Greensill не соответствовало тому, что инвесторы видели в отчетности, компания обанкротилась в марте 2021. Клиенты Credit Suisse потеряли CHF10 млрд.

Второй провальный «проект» Credit Suisse – финансирование фонда Archegos Билла Хвана. Его фонд инвестировал с плечом в высокорисковые акции (к CHF10 млрд средств клиентов, фонд занял у банков еще CHF20 млрд). После существенного падения акций ViacomCBS фонд Хвана не смог обеспечить дополнительное обеспечение кредита и обанкротился.

– Основной показатель в период турбулентности для любого банка – возможность абсорбировать убытки, – подчеркивают эксперты БКС. – Достаточность капитала банка на конец II квартала 2022 г. составляла 13,5% (CET1), leverage ratio 4,3%. Уровни достаточности капитала выше минимальных.

В соответствии с прогнозами, банк понесет убытки еще в CHF 0,9 млрд во II полугодии 2022 г. – это снизит CET1 Ratio еще на 0,3%. Банку хватает капитала для поддержки уровней выше требуемых, однако, чтобы соблюсти таргеты менеджмента (они выше, чем минимально требуемые), Credit Suisse может потребоваться дополнительно CHF 3–4 млрд капитала. В наименее оптимистичных сценариях аналитики оценивают недостаток капитала (до целевых уровней) в CHF 7 млрд.

Кроме того, на балансе банка остается CHF 19 млрд ипотечных ценных бумаг (7% активов, взвешенных по риску - RWA), на SPEs (секьюритизированные ипотечные бумаги - MBS вне баланса еще на CHF 49 млрд – 18% RWA), которые могут генерировать дополнительные убытки в случае переоценки активов на балансе банка.

– Credit Suisse относится к глобальным системно значимым банкам (G-SIBs) с активами более CHF 700 млрд. Текущая макроэкономическая ситуация, а именно замедление европейской экономики, не способствует позитивной динамике акций банков, особенно инвестиционных. На данный момент мы не видим рисков банкротства банка, но, исходя из высокой неопределенности показателей ближайших лет, не рекомендуем покупать бумаги Credit Suisse, – резюмируют аналитики БКС.