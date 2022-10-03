Клиенты Сбера купили 100 тонн драгоценных металлов с начала года

300 тыс. обезличенных металлических счетов открыли клиенты Сбера с января по сентябрь 2022 года. За это же время клиенты банка приобрели 100 тонн драгоценных металлов в обезличенном виде, в том числе золота – почти 7 тонн. На покупку золота было потрачено 33,7 млрд рублей – больше всего по сравнению с объемом средств, затраченных на покупку других драгоценных металлов.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Сейчас цены на золото вышли практически на допандемийный уровень, что делает момент потенциально удачным для его покупки. На коротком и среднем временном горизонте этот актив может как дорожать, так и дешеветь, но в долгосрочной перспективе стоимость золота стабильно растёт на протяжении десятилетий».

Также металлический счёт можно открыть в серебре, платине и палладии. Минимально необходимый для покупки объём металла — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия.

Вложить средства в драгоценные металлы можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, в том числе с помощью виртуальных ассистентов семейства Салют. За динамикой цен на золото удобно следить на сайте Сбербанка.